Ein neues Angebot der Stadtbücherei Frankenthal verbindet Bewegung, Lesen und Sprachspiele. Der erste Lesekids-Spaziergang ist für Donnerstag, 11. Juni, geplant.

Die Stadtbücherei Frankenthal startet im Juni ein neues Angebot für Kinder ab sieben Jahren. Beim Lesekids-Spaziergang sollen Bewegung, Lesen und kreatives Sprachspiel zusammenkommen. Das Format richtet sich an Leseanfänger und geübte Leser. Mit Kindheitspädagogin Nadine Reuber erforschen die Teilnehmer Buchstaben und Laute, entdecken neue Bücher und trainieren das Lesen. Im Mittelpunkt stehen Geschichten und der spielerische Umgang mit Zeichen und Worten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Frankenthal.

Der erste Lesekids-Spaziergang ist für Donnerstag, 11. Juni, von 17 bis 18 Uhr geplant. Die Gruppe läuft von der Stadtbücherei zur zentralen Wiese in der Willy-Brandt-Anlage. Unterwegs sollen Buchstaben und Wörter entdeckt und fotografiert werden. Auf einer Picknickdecke im Grünen geht es dann mit Detektivgeschichten zum Mitraten weiter. Zum Abschluss werden die gelesenen Bücher bewertet. Treffpunkt und Abholung sind im Foyer der Stadtbücherei in der Welschgasse 11.

Zweiter Spaziergang geplant

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ab sofort möglich. Interessierte können sich nach Angaben der Stadt außerdem schon für einen zweiten Lesekids-Spaziergang am Donnerstag, 13. August, von 17 bis 18 Uhr anmelden.

Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei telefonisch unter 06233 89630, per E-Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder in der Welschgasse 11 entgegen. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr.