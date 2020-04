Eine neue Form der Begegnung hat sich die protestantische Zwölf-Apostel-Gemeinde in Frankenthal für die Zeit einfallen lassen, in der keine Gottesdienste stattfinden können: Dekanin Sieglinde Ganz-Walther bietet individuell vereinbarte Andachten im kleinen Kreis an.

„Wenn die Leute nicht zu mir kommen können, dann komme ich mit Gitarre und Notenständer zu ihnen“, sagte Ganz-Walther im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Biblischen Zuspruch, ein gutes Wort und ein Lied „vor dem Fenster oder am Gartenzaun“ – also im zu Corona-Zeiten nötigen Abstand – würde sie gerne zu interessierten Menschen bringen. Etwa zehn bis 20 Minuten könnte so eine Andacht dauern.

Aus guten Gründen sei es auf absehbare Zeit nicht möglich, einen Gottesdienst zu besuchen, sagt Ganz-Walther zum Hintergrund der Initiative. „Viele kreative Ideen sind deshalb entstanden: Geistliche Impulse und Gottesdienste lassen sich am Telefon abrufen oder über das Internet verfolgen, sogar Facebook-Gottesdienste gibt es mittlerweile.“ Vieles sei im Netz über www.kirchen-ft.de abzurufen. Aber gerade Menschen, die nicht so sehr auf das Internet setzten, hoffe sie mit dem neuen Projekt zu erreichen. Denn, auch das sei festzuhalten: „Vielen Menschen, nicht nur mir, fehlt der Gottesdienst, die Gemeinschaft, das Gespräch nach dem Gottesdienst, die Tasse Kaffee im Foyer.“

Termine für die Andachten können telefonisch über das Protestantische Dekanat abgesprochen werden.

