Einen Überblick über die frühe Reformationsgeschichte bietet Ulrich Oelschläger in seinem neuen Buch „Luther in Worms – Der Reichstag im April 1521“. Luthers Strategie im Spannungsfeld politischer Konflikte wird ebenso sichtbar wie die Haltungen seiner Gegner.

Ulrich Oelschläger, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, beginnt bei der Vorgeschichte der Reformation und führt vom Thesenanschlag 1517 bis zum Auftritt Luthers auf dem Reichstag, dessen Atmosphäre eingefangen wird. Laut Worms-Verlag, in dem das Buch erschienen ist, stellt der Autor die Texte und Reden der Kontrahenten in einer neuhochdeutschen Sprache dar.

Oelschläger, der von 1973 bis 2011 am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal als Lehrer tätig war und in Worms lebt, geht auch auf eine Teilübersetzung der Bibel aus dem Jahr 1527 sowie auf die Wormser Religionsgespräche von 1540, 1557, 2013 und 2016 ein. Zum Abschluss blickt er auf das 1868 eingeweihte Reformationsdenkmal in Worms.

Lesezeichen