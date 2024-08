Stabwechsel am Karolinen-Gymnasium: Mit Beginn des neuen Schuljahrs steht Florian Theobald an der Seite von Schulleiter Christian Bayer. Karin Reißer-Mahla ist zu Monatsbeginn in den Ruhestand gewechselt.

Mitte Juli hatte sie noch die Gäste des Erzählcafés der Zeitzeugen-AG „Tacheles“ begrüßt und ebenso fasziniert wie die jungen Gastgeber den Anekdoten aus früheren Jahrzehnten in der Karolinen-Schule gelauscht, die später zum Gymnasium ausgebaut worden war. Nun ist Reißer-Mahla aus dem Schuldienst ausgeschieden, in den vergangenen neun Jahren stand sie Bayer in der Leitung zur Seite. Diese Aufgabe übernimmt nun Theobald. Der 44-Jährige kam in Ludwigshafen zur Welt, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Theobald ist am Karolinen kein Unbekannter, 1999 hat er dort sein Abitur gemacht. Sein zweites Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in evangelischer Religion und Geschichte hat er nach dem Studium an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg 2013 abgelegt. Ein halbes Jahr zuvor hatte Theobald dort mit einer neutestamentlichen Arbeit zum „Teufel im Johannesevangelium und seine Vorgeschichte im Judentum und Urchristentum“ promoviert.

Vor 13 Jahren rückte Theobald wieder nah an seine einstige Lernstätte heran, als Studienreferendar am benachbarten Albert-Einstein-Gymnasium. Nach einem Jahr als Vertretungslehrer für Geschichte, evangelische Religion und Ethik am AEG und am Karolinen unterrichtete er diese Fächer fünf Jahre lang am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch, ehe Theobald im Sommer 2019 ans Karolinen-Gymnasium zurückkehrte. Nach weiteren fünf Jahren ist der Studiendirektor nun zum Vize-Schulleiter ernannt worden.

In seiner Freizeit engagiert sich der Datenschutzbeauftragte und Ausbildungsleiter der Referendare am Karolinen-Gymnasium seit Ende 2020 im Presbyterium der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde in Frankenthal.