Der 18. Frankenthaler Stadtrat hat am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Die 44 Parlamentarier, die am 9. Juni gewählt worden waren, sind im Congress-Forum zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen. In einer neuen Sitzordnung und mit der höflichen Aufforderung des Vorsitzenden, zur Sache zu kommen.

Mit einem Appell zu Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit und Effizienz hat Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) die 44 neuen Mitglieder des Frankenthaler Stadtrats