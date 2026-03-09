Peter Graff ist seit Februar der neue Schulleiter am Frankenthaler Karolinen-Gymnasium. So hat er seine ersten Wochen als Direktor erlebt.

Der Übergang am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal ist nahtlos erfolgt: Der bisherige Schulleiter Christian Bayer verließ Ende Januar die Schule, sein Nachfolger Peter Graff nahm direkt im Februar die Arbeit auf. „Die Aufnahme durch das Kollegium war sehr freundlich und wertschätzend und mein Vorgänger Herr Dr. Bayer hat wirklich alles getan, um mir den Einstieg zu erleichtern“, zieht Graff auf Nachfrage der RHEINPFALZ eine erste Bilanz nach seinem Start am Karolinen-Gymnasium.

Der neue Direktor wohnt in Kirchheim, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 17 und 19 Jahren. Vor seinem Wechsel nach Frankenthal war Graff am Gymnasium am Römerkastell (Röka) in Alzey tätig, zuletzt als kommissarischer Schulleiter. Über seine Versetzung als Schulleiter ans Karolinen-Gymnasium habe er sich sehr gefreut, sagt Graff. Es sei sein Wunsch gewesen, genau diese Schule leiten zu dürfen.

Ein Blick in seinen Werdegang: An der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf studierte Graff von 1995 bis 2000 Biologie und Geografie auf Lehramt, danach absolvierte er sein Referendariat am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg im Sauerland. Nach rund zweieinhalb Jahren als Vertretungslehrer in Nordrhein-Westfalen zog es Graff im Jahr 2005 nach Rheinhessen.

Peter Graff: An Gymnasien in Alzey und Grünstadt

Rund zehn Jahre unterrichtete er am Gymnasium am Römerkastell, ehe er von 2015 bis 2023 am Leininger-Gymnasium in Grünstadt als Studiendirektor mit den Schwerpunkten „Digitalisierung“ und „Förderung naturwissenschaftlich begabter Schüler“ tätig war. Im Mai 2023 kehrte Graff in der Position als erster stellvertretender Schulleiter nach Alzey zurück, im November 2025 wurde er dort zum kommissarischen Schulleiter ernannt – und nun ist das Karolinen-Gymnasium seine Wirkungsstätte.

„Die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern muss ich erst noch kennenlernen, das ist bei einer vergleichsweise großen Schule wie dem Karolinen-Gymnasium keine kleine Aufgabe“, berichtet Graff. Aber er bemerke bereits jetzt, dass ein freundlicher Ton unter allen die Stimmung maßgeblich positiv beeinflusse. Nun gelte es, zusammen mit Lehrkräften und Eltern sowie Schülerinnen und Schülern auf die erfolgreiche Entwicklung des Gymnasiums in den vergangenen Jahren aufzubauen und die Schule auf bestehende und zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. „Auf diese Aufgabe freue ich mich“ , betont Graff.