Es hat geklappt: Der Kiosk Yilmaz im Beindersheimer Schlittweg 30, wo bis Sommer ein „Multi-Shop“ betrieben wurde, ist eröffnet und steht Postkunden als DHL-Paketshop zur Verfügung. Das hat am Mittwoch die Deutsche Post mitgeteilt. „Der Paketshop ist 40,5 Stunden die Woche geöffnet“, heißt es in der Presseinfo, die Betriebszeiten seien Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 17 Uhr und Samstag von 8 bis 12.30 Uhr. Man kann dort künftig beispielsweise Briefmarken kaufen, Pakete versenden und abholen sowie Retouren-Label ausdrucken lassen. Gülso Yilmaz und ihr Mann haben das Ladengeschäft in den vergangenen Monaten renoviert und verkaufen dort unter anderem Schreibwaren, Zeitschriften, Süßigkeiten, Tabakwaren und Getränke.