Dass ein Wahlsieg im Frankenthaler Rathaus so ausgelassen gefeiert wurde, liegt eine Weile zurück. FWG-Kandidat Nicolas Meyer ist am Sonntag als kommunalpolitischem Neuling der Durchmarsch ins Amt des Oberbürgermeisters gelungen. Die Erwartungen an den Juristen sind bei den Bürgern und im eigenen Lager hoch.

„Nico, Nico, Nico“ – die Unterstützer Meyers feiern ihren Mann, der sich mit 55,4 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen vier weitere Bewerber durchgesetzt hat,