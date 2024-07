Mit dem Kinderchor gibt es an der Musikschule künftig ein neues Angebot für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Auch die ersten Auftritte werden schon geplant.

Ab dem neuen Schuljahr 2024/25 gibt es an der Musikschule einen Kinderchor unter der Leitung von Olga Orkin. Die Proben finden donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr statt, wie die Stadt mitteilt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Frankenthal und Umgebung im Alter von sechs bis elf Jahren, die Spaß am gemeinsamen Singen haben. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Es werden Lieder erarbeitet, die leicht zu erlernen und zu singen sind. Die ersten Auftritte des Kinderchors sind schon für Ende des Jahres geplant, heißt es aus dem Rathaus. Kinder, die bereits an der Musikschule angemeldet sind, können das Angebot kostenfrei nutzen. Für alle anderen Interessenten kostet die Teilnahme laut Stadt eine Jahresgebühr in Höhe von 85 Euro.

Noch Fragen?

Anmeldungen oder Fragen telefonisch unter 06233 89-868 oder per E-Mail an musikschule@frankenthal.de. Mehr Informationen zum Angebot der Musikschule unter www.frankenthal.de/musikschule.