Die Bewohner im südlichen Teil der Lanzstraße im Lauterecker Viertel müssen sich in den nächsten Wochen auf eine Baustelle vor ihrer Haustür einstellen. Der marode Kanal wird für rund 106.000 Euro von einer Tiefbaufirma aus Freinsheim erneuert. Mit den Arbeiten werde voraussichtlich am Montag, 11. November begonnen, kündigte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses an. Wenn das Wetter mitspiele, könne die Maßnahme noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Während der Bauphase kann der auf der Nordseite parallel zur Flomersheimer Straße verlaufende Fahrweg von Radfahrern nicht genutzt werden. Sie müssen ab der Bedarfsampel an der Einmündung der Goethestraße auf die Südseite der Flomersheimer Straße ausweichen.