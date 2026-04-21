Kampf gegen den Fachkräftemangel: Frankenthals erste „Talent Company“ in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman soll Schüler und Unternehmen zusammenbringen.

Mit dem neuen Fachraum für die Berufsorientierung startet an der IGS Robert Schuman die bundesweit 83. „Talent Company“ – ein Projekt der Strahlemann-Stiftung, das auch von der Globus-Stiftung gefördert wird. Die Schule ist damit die erste in Frankenthal, die diesen modern ausgestatteten Lern- und Begegnungsraum erhält. Möglich wurde das Projekt durch eine beispielhafte Zusammenarbeit von Schule, Wirtschaft und öffentlicher Hand: Rund 50.000 Euro kamen von der Globus-Stiftung, weitere 12.000 Euro steuerte die Stadt als Schulträger bei. Der Kooperationsvertrag wurde bereits am 25. Januar 2025 unterzeichnet – nun ist aus Papier Realität geworden.

Zur feierlichen Eröffnung kamen Vertreter der Stadtspitze, der Schule, der Globus-Stiftung, Bernd-Jung-Stiftung, Strahlemann-Stiftung und der Wirtschaft zusammen. Schulleiter Alexander Dejon bezeichnete die „Talent Company“ als „Ort, an dem junge Menschen fragen, ausprobieren und wachsen können“. Die IGS mit ihren rund 900 Schülerinnen und Schülern verstehe Vielfalt als Chance und Berufsorientierung als festen Bestandteil der Lern- und Lebenswelt.

Junge Menschen fördern

Graciela Bruch, Vorstandsvorsitzende der Globus-Stiftung, verwies auf das Selbstverständnis der vor 20 Jahren gegründeten Stiftung: die nachhaltige Förderung junger Menschen. Das Familienunternehmen Globus, 1828 in Sankt Wendel gegründet und heute in fünfter Generation geführt, engagiere sich bewusst langfristig – auch, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, so Bruch.

Der Handlungsdruck ist nicht nur ihr zufolge groß: Bundesweit bleiben jedes Jahr Zehntausende Ausbildungsplätze unbesetzt, viele Betriebe suchen oft monatelang vergeblich nach geeigneten Bewerbern. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr junge Menschen für ein Studium, während Ausbildungsberufe an Sichtbarkeit verlieren. Die Folge: ein wachsender Fachkräftemangel, insbesondere im Handwerk, in der Technik und im Dienstleistungsbereich. Genau hier setzt die Arbeit der Strahlemann-Stiftung an, die mit ihren „Talent Companies“ Schulen systematisch mit regionalen Ausbildungsbetrieben vernetzt und frühe, praxisnahe Einblicke ermöglicht.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG), Schirmherr des Kooperationsprojekts und Mitglied des Kuratoriums der Bernd-Jung-Stiftung, hob hervor, dass das Angebot zur Berufsvorbereitung durch den neuen Fachraum deutlich erweitert werde. Der Austausch zwischen Schule, Jugendlichen und lokaler Wirtschaft werde intensiviert, regionale Ausbildungsbetriebe könnten frühzeitig kennengelernt werden.

Bundesweiter Ansatz

Die Projektverantwortliche Netsanet Berhane sprach von einem Raum, der Entscheidungen vorbereite, bevor sie unter Druck getroffen würden. Der Vorsitzende der Strahlemann-Stiftung, Franz-Josef Fischer, unterstrich den bundesweiten Ansatz des Programms, das auf nachhaltige Partnerschaften setze.

Dass Berufsorientierung hier Gemeinschaftssache ist, zeigte auch die Gestaltung der Eröffnung: Moderiert von den beiden Schülersprecherinnen Annika Kandler und Aylin Knobloch, musikalisch begleitet von Nico Maziella am Piano und mit einer Tanzeinlage der Hip-Hop-AG unter Leitung von Paula Scott, wurde deutlich: Dieser Raum gehört den Schülerinnen und Schülern.

Die „Talent Company“ an der IGS Robert Schuman, eingerichtet im ehemaligen Mehrzweckraum 038 über den Dächern von Frankenthal, soll die Antwort auf den angespannten Ausbildungsmarkt sein. Die künftige Entwicklung der „Talent Company“ im Fachraum wird von der Strahlemann-Stiftung in einem dreijährigen Prozess mittels verschiedenster Maßnahmen wie einem Runden Tisch, einer Evaluation, Workshops, Schulungen und Entwicklungsgesprächen begleitet.