Ein neuer Paketshop der Deutschen Post DHL ist im Geschäft Paolettis Lebensmittel und Süßwaren in der Speyerer Straße 49 in Frankenthal eröffnet worden. Zum Leistungsangebot des Paketshops gehört nach Angaben der Deutschen Post AG Folgendes: „Paket versenden, Paketabholung, Ausgabe benachrichtigter Paketsendungen, Paket an Filiale/Packstation schicken lassen, Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen“. Auch frankierte Päckchen und Retouren können eingeliefert werden. Zudem könnten Kunden „dort auch den Service ,Postfiliale Direkt’ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL-Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen“.

Der Paketshop ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.