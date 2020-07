Nach einer Pause von rund sechs Wochen, in der in Frankenthal keine neue Covid-19-Infektion bekannt geworden ist, hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstag erstmals wieder einen neuen Fall für die Stadt gemeldet. Als genesen gelten 45 Betroffene. An oder im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus sind in Frankenthal zwei Menschen gestorben.

Ein neuer Fall wurde am Donnerstag auch für den Rhein-Pfalz-Kreis gemeldet. Laut Gesundheitsamt gab es im Kreis somit acht akute Fälle. 268 Erkrankte sind mittlerweile genesen, vier gestorben. In der Stadt Ludwigshafen sind 15 Fälle von zurzeit Erkrankten bekannt. 340 Personen haben die Infektion überstanden; es gab zwei Todesfälle. Im Kreis Bad Dürkheim gab es nach Angaben des dortigen Gesundheitsamts einen akuten Covid-19-Fall. 317 Betroffene sind genesen, zwölf verstorben.