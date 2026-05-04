Mit ihrem italienischen Restaurant „Al Rustico“ wagen Alexandro Ferulli und Ann-Marie Lehmann einen Neuanfang. Gekocht wird nach Großmutters Rezepten und mit Zutaten aus Apulien.

Italienische Küche gibt es in Frankenthal häufiger, das Konzept mit Erzeugnissen und Zutaten aus dem südöstlichen Teil der italienischen Apenninenhalbinsel sei neu in der Stadt, informiert Ann-Marie Lehmann. Auf die Lage der Bar-Cafeteria-Rosticceria in der Rudolf-Diesel-Straße 5 im Unternehmenspark Nord haben die Gastronomen die Öffnungszeiten abgestimmt. Ab 8 Uhr ist das Lokal geöffnet, dann wird sowohl süßes als auch herzhaftes Frühstück angeboten. Um die Mittagszeit gibt es dann Pizza und Pizzastücke – für die Mittagspause auch in der fertigen und kleineren To-go-Variante. Zweimal in der Woche ist Pastamittag. Bis 20 Uhr ist das Restaurant geöffnet.

Ferulli hat vor dem Start der Bar-Cafeteria-Rosticceria im April in einem italienischen Lokal als Koch und Pizzabäcker gearbeitet. Seit September war das Paar auf der Suche nach einem geeigneten Objekt, um die Träume vom eigenen Restaurant zu verwirklichen. Der vorherige Betreiber sei ein Freund, daher sei man sich schnell einig geworden, berichtet Lehmann. Aus der ehemaligen Bar mit Spielautomaten ist jetzt ein rauchfreies Lokal geworden. Ihre Waren beziehen die beiden nach eigener Aussage aus einem speziellen Supermarkt, der original apulische Zutaten anbietet. Ausschließlich Mozzarella und Tomaten bestimmter Hersteller fänden Eingang in die Küche von Alexandro Ferulli. Damit sollen gleichbleibende Qualität und Geschmack sichergestellt werden.

Rustikaler Tisch als Hingucker

Etwa 35.000 Euro an Investition waren bis zur Eröffnung notwendig, um die Einrichtung zu komplettieren. Dabei ist ein Gastraum entstanden, der Gemütlichkeit mit Moderne und ein wenig Industrieambiente verbindet. Als Hingucker steht am Eingang ein rustikaler Holztisch, dem ein Weinfass als Stütze dient. Den Tisch hat Ferulli selbst gebaut, wie er erzählt. Polsterstühle unterstreichen das Ambiente des Lokals.

Das Angebot an Backwaren wird gut sichtbar in einer Vitrine präsentiert. Neben den Pizzaschnitten gibt es Cornetti, landläufig als Croissants bekannt, Pasticciotti mit süßer oder herzhafter Füllung und Rustica, mit Bechamel- und Tomatensauce gefüllte Blätterteigquadrate. Eine neapolitanische Pizza ist mit einem hohen Rand geformt. Dieses Rezept stammt von Lehmanns Familie, die in Neapel ihren Ursprung hat.

Kaffee aus Lecce

Auch auf Kaffee der Rösterei Valentino aus Lecce, der Herkunftsstadt des Gastronomen und Kochs, müssen Kaffeeliebhaber aus Apulien nicht verzichten. „Er ist nicht bitter, hat eher eine milde, fast süßliche Note“, beschreibt der Chef des Hauses den Geschmack des Kaffees. Auch Weine stehen auf der Karte des „Al Rustico“. An etwa 20 Plätzen im Innenraum und 20 weiteren im Außenbereich können Gäste speisen.

Ann-Marie Lehmann verfügt ebenfalls über einige Jahre Gastronomieerfahrung. Am Montag, wenn das „Al Rustico“ geschlossen ist, arbeitet sie weiterhin in einer Praxis als Logopädin. Sobald das Team eingespielt sei, könnten eventuell auch Veranstaltungen wie Karaoke oder eine Cocktailnacht angeboten werden, sagt Lehmann. Das sei aber noch offen.