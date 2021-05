Feldhockey-Regionalligist TG Frankenthal hat personell noch mal aufgerüstet: Vom TSV Mannheim kommt Torfrau Celine Hochstetter zurück zu ihrem Heimatverein. Die 22-Jährige hat Bundesligaerfahrung und dürfte somit eine ernsthafte Konkurrentin für Nadine Deimling im Kampf um die Position der Nummer 1 sein.

Was für Außenstehende auf den ersten Blick nach einem sportlichen Rückschritt aussieht, ist für Hochstetter keiner. In den vergangenen ein bis zwei Jahren sei sie im ersten Damenteam des TSV Mannheim, das im Feld in der Zweiten Bundesliga Süd und in der Halle in der Ersten Bundesliga spielt, nicht mehr so richtig zum Zuge gekommen. „Wir haben in dieser Zeit häufig gegen den Abstieg gespielt“, erzählt die 22-Jährige. Die Trainer hätten der älteren und erfahreneren Keeperin Friederike Schreiter den Vorzug gegeben. „Die Entscheidung konnte ich im Sinne der Mannschaft nachvollziehen, irgendwann sehnt man sich aber wieder nach Spielpraxis“, begründet Hochstetter ihre Entscheidung, nach fünfeinhalb Jahren beim TSV nach Frankenthal und damit in die Regionalliga zurückzukehren. „Bei der TG Frankenthal stimmt die Entwicklung. Das Damenteam hat langfristig das Potenzial, höherklassig zu spielen.“

TG-Damencoach Tobias Stumpf kennt Hochstetter schon lange. Beim TSV war er ihr Co-Trainer. „Wir hatten immer mal wieder Kontakt mit Celine, jetzt hat sich die Möglichkeit zum Wechsel ergeben“, sagt Stumpf. Er spricht von einem Toptransfer. „Celine ist eine talentierte Torhüterin, die uns mit ihrer Bundesligaerfahrung voranbringen kann.“

„Konkurrenzkampf ist eröffnet“

Hochstetter trifft bei der TG auf Stammtorhüterin Nadine Deimling sowie die Keeperinnen Benita Main, Elena Kohlmann und Nachwuchskraft Sidney Holsten. Deimling komme als Nummer 1 aus der Halle, meint Stumpf, der Konkurrenzkampf sei aber eröffnet. „Es gilt das Leistungsprinzip. Wir wollen auf allen Positionen auch in der Breite qualitativ gut besetzt sein, und da sehe ich das Team auf einem guten Weg.“

Nach einer kurzen Trainingspause soll im August die Vorbereitung auf die restlichen beiden Spiele der Feldhinrunde beginnen. Für die gibt es inzwischen Termine: Am 27. September treffen die TG-Damen auf den SC Frankfurt 1880, am 4. Oktober auf den 1. Hanauer THC. Wer dann im ersten Team auf der Torhüterposition zum Zug kommt, will Stumpf im Training und vor allem in Testspielen herausfinden: „Da wird jede Torhüterin ihre Einsatzzeiten bekommen.“

Hochstetters Ziel ist klar: ein Platz im ersten Team. Mit den anderen Torhüterinnen verstehe sie sich gut. „Ein bisschen Konkurrenzkampf wird uns sicher guttun“, meint die 22-Jährige.