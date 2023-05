Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An das Schicksal von Juden zu erinnern, die in Frankenthal gelebt haben, hat sich der Förderverein für jüdisches Gedenken zur Aufgabe gemacht. Dafür wurden in den zurückliegenden Jahren auch 87 Stolpersteinen vor ehemaligen Wohnhäusern von Juden verlegt. Diesen Herbst sollen weitere zwölf dazukommen.

Mit dem Kölner Aktionskünstler Gunter Demnig will der Verein am 9. September wieder Stolpersteine zum Gedenken an jüdische Mitbürger und politisch Verfolgte in der