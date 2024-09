Mit gleich drei neuen Eigenproduktionen startet das Theater Alte Werkstatt Mitte Oktober in die Herbstsaison. Einen weiteren Höhepunkt gibt es gleich zu Beginn, wenn ab 17. Oktober vier Ensembles aus der Pfalz um den ersten Frankenthaler Theaterpreis konkurrieren. Bei den Gastauftritten setzt das TAW wieder auf eine Mischung aus musikalischen Beiträgen, Show und Kabarett.

Für Urlaub ist im Kalender von Theaterleiter Jürgen Hellmann bis Jahresende kein Platz vorgesehen. Denn während das Sommerfestival in Großkarlbach aktuell auf die Zielgerade einbiegt, wird in den Räumen in der Wormser Straße bereits für das neue Stück „Es ist nur eine Phase, Hase“ geprobt, das das Herbstprogramm des TAW eröffnen wird. Jürgen Hellmann inszeniert die Komödie von Stefan Vögel, die sich dem Thema Midlife Crisis widmet. Mischa bekommt darin von seinem Chef zum 50. Geburtstag nicht nur die Altersteilzeit, sondern per „goldenem Handschlag“ sogar die sofortige Kündigung bei voller Rente angeboten. Mischa, gerade noch mitten im Leben, fühlt sich plötzlich sehr alt. Und dann tauchen auch noch seine besten Freunde auf: Ein emotionaler Sturm braut sich zusammen. Jürgen Hellmann ist sich sicher, dass das Stück beim Publikum sehr gut ankommen wird. „Bei Führungen durch das Theater haben wir Auszüge daraus schon öfter als Leseprobe genutzt“, erzählt der Theaterleiter. Und stets seien die Teilnehmer sehr angetan davon gewesen.

Geschichte über Freundschaft statt Weihnachtsstück

Die Premiere von „Es ist nur eine Phase, Hase“ läutet aber nicht nur das Herbstprogramm des Theaters ein, sondern bildet gleichzeitig den Auftakt zur Endphase um den Frankenthaler Theaterpreis. Vom 17. bis 27. Oktober konkurrieren das Herxheimer Chawwerusch Theater, das Zimmertheater aus Speyer, das Theater an der Weinstraße aus Bad Dürkheim sowie der Theater- und Kulturförderverein Hambach um einen Jury- und einen Publikumspreis. Vor den jeweiligen Vorstellungen lädt das TAW zu einer Einführung und danach zu einem Publikumsgespräch ein.

Zurück in die Zeit der 1930er-Jahre geht es Anfang Dezember mit der Komödie „Die Drei von der Tankstelle“ nach dem gleichnamigen Film von Franz Schulz und Paul Frank. In dem Klassiker eröffnen die pleite gegangenen Freunde Willy, Kurt und Hans irgendwo im Nirgendwo eine Tankstelle. Es dauert nicht lange, da verlieben sich alle drei in eine ihrer besten Kundinnen, die junge und reiche Lilian. Bewusst habe man sich in diesem Winter für eine lustige Geschichte über Freundschaft und nicht für ein Weihnachtsstück entschieden, erzählt Hellmann. Der Komödien-Klassiker verspreche nicht nur musikalische Ohrwürmer wie „Ein Freund, ein guter Freund“, sondern auch herrliche Komik und Spielfreude.

Winterlich wird es hingegen, wenn Monika Bengel als Schneekönigin die Bühne betritt. Maria Breuer inszeniert das Märchen von Hans Christian Andersen ab 23. November als herzerwärmendes Abenteuer voller Winterzauber und dahinschmelzender Fantasie für Kinder ab vier Jahren.

Eine Premiere feiert Anfang Februar auch der neu gegründete Jugendspielclub des Theaters. Die Schauspielgruppe, die sich im vergangenen Jahr gegründet hat, umfasst laut Hellmann mittlerweile rund 15 Teilnehmer. Unter der Leitung von Schauspielerin Sina Weiß und Theaterpädagogin Vera Frey entdecken die Jugendlichen einmal wöchentlich das Theater als kreativen Raum. Das erste eigene Theaterstück der Kinder soll sich um das Thema Identität und den Platz im Leben drehen.

Fortsetzung von Matinee am Sonntag und frühem Freitag

Den Reigen der Gastbeiträge eröffnet am 23. Oktober Alexander Mabros, der auf der Hinterbühne zu einem Abend voll verblüffender Magie und surrealer Absurditäten einladen will. Anja Hubert und Stefanie Titus erfüllen am 1. Dezember wieder nach dem Prinzip einer Musikbox Wünsche von Swing bis Schlager. „Ä bissl Woihnachde“ heißt es am 11. und 18. Dezember, wenn das Theater Bagage mit Sketchen, Liedern und Gedichten auf die Weihnachtszeit einstimmt. Swing, Blues und Chansons präsentiert Hannah Guth mit ihrer Band am 11. Januar. Arnim Töpel gastiert erneut mit seinem Programm „Best of Gündales“ (26. Januar), und auch Kabarettistin Leni Bohrmann gibt eine „Zugabe“ ihres gleichnamigen Programms (16. Januar).

Fortgeführt werden laut Hellmann bewährte Veranstaltungen wie die „Matinee am Sonntag“ oder die Theaterführungen. Auch der „frühe Freitag“, bei dem einmal im Monat ein Theaterstück bereits um 18 Uhr gezeigt wird, soll im Herbst und Winter wieder angeboten werden. Ebenso wird es wieder ein Neujahrsfest geben (12. Januar), bei dem Auszüge aus kommenden Produktionen und Gastspielen gezeigt werden.

Noch Fragen?

Den vollständigen Spielplan und Tickets gibt es an der Theaterkasse in der Wormser Straße 109 in Frankenthal sowie im Internet unter www.tawfrankenthal.de.