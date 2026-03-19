Mit den ersten wärmeren Tagen füllen sich in Frankenthal wieder die Eiscafés. Die Inhaber berichten von einem guten Auftakt und neuen Sorten, aber auch von Preisanpassungen.

Im Eiscafé „Cortina“ zeigt sich Inhaber Nuno Santos zufrieden. „Die ersten wärmeren Tage waren sehr gut für uns, da kommt gleich viel Kundschaft“, sagt er. Der Saisonstart sei sehr angenehm verlaufen, auch wenn die sonnigen Phasen bislang noch kurz gewesen seien. Besonders gefragt seien aktuell die klassischen Eissorten, größere Veränderungen im Angebot gebe es erst ab April, berichtet Santos.

Bei den Preisen hat man im Eiscafé „Cortina“ in der Speyerer Straße leichte Anpassungen vorgenommen. Eine Kugel Eis kostet nun 1,80 Euro am Tisch mit Service und 1,70 Euro zum Mitnehmen. Das sind jeweils zehn Cent mehr als im vergangenen Jahr. „Die Personalkosten sind gestiegen, der Mindestlohn ist hochgegangen, und auch die Versicherungen sind teurer geworden“, erklärt Santos die Erhöhung.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Eiscafé „Rimini“ in der Bahnhofstraße. Betreiberin Elisangela Bortoluzzi berichtet, dass es besonders an den ersten warmen Tagen im März deutlich mehr Kundschaft gegeben habe. Der Standort nahe des Hauptbahnhofs zieht ihr zufolge viele Schüler an, für die es einen Rabatt gibt: Für sie kostet die Kugel 1,50 Euro. Ansonsten liegen die Preise bei 1,60 Euro zum Mitnehmen und 1,80 Euro im Café.

Zum ersten Mal auch im Winter geöffnet

Bei den Sorten setzt das „Rimini“ neben Klassikern auf Neues. Besonders beliebt seien derzeit „Kinder-Bueno-Eis“ und „Ferrero Rocher“, erläutert Bortoluzzi. „Daneben stehen fruchtige Varianten wie Holunder oder Drachenfrucht hoch im Kurs.“

Kreativität spielt auch bei der Eismanufaktur Curreé eine große Rolle. Alexandra Curreri berichtet von einem „fließenden Übergang zwischen Winter- und Sommersaison“. Zum ersten Mal hatte der Laden in der Wormser Straße ganzjährig geöffnet. In den kälteren Monaten habe man verstärkt auf Angebote wie Crêpes, Arancini oder Hotdogs gesetzt, während jetzt wieder das Eis im Mittelpunkt stehe. 20 Sorten präsentiert Curreri in der Eistheke.

Darunter sind ausgefallene Sorten wie Apfelstrudel, Milchschnitte oder salziges Karamell. Immer wieder probiere sie mit ihrem Mann, der sich um die Eisherstellung kümmert, neue Ideen aus – etwa Eis mit Chili oder saisonale Kreationen. „Wir gehen auch auf Kundenwünsche ein“, sagt die Inhaberin. Zum Beispiel habe es zum Strohhutfest schon einmal Weinschorle- oder sogar Biereis gegeben. „Das lässt sich aber nur zeitlich begrenzt anbieten“, erklärt Curreri.

Auch weitere besondere Produkte sollen bald zum Angebot gehören: „Wir planen gerade ein Protein-Diäteis für Fitnessbegeisterte und Diabetiker. Man muss ja kreativ bleiben“, sagt Curreri und lacht. Außerdem gebe es ab Herbst „Schoko-Kebab“. Dabei handele es sich um einen Biskuitteig, gefüllt mit Früchten, Eis und Schokolade.

Neugierig macht in diesem Jahr der Neustart von „Holis Eis“. Unter dem neuen Namen „Floris“ haben Florentina Imeri und Berdan Dölek zum Monatsbeginn das Geschäft am Wormser Tor übernommen. Für Dölek ist es der Schritt in die Selbstständigkeit. Er spricht von einer aufregenden Zeit. „Es ist sehr stressig, weil viel passiert, womit man am Anfang nicht rechnet“, sagt er. Gleichzeitig mache die neue Aufgabe großen Spaß. „Bis jetzt waren alle Rückmeldungen gut, wir sind sehr positiv überrascht“, berichtet Dölek.

Eisangebot in der Auslage wechselt regelmäßig

Die Kugel Eis kostet im „Floris“ weiterhin 1,80 Euro und liegt damit auf dem Preisniveau des Vorjahres, als noch die Inhaberin von „Holis Eis“, Olivera Pavic, im Vordergrund gestanden hatte. Jetzt kümmert sie sich noch um die Herstellung der Eissorten. In der Auslage wechseln diese regelmäßig. „Immer wenn ein Behälter leer wird, füllen wir mit einer anderen Sorte auf“, erläutert Dölek. Wer wissen will, welche Sorten auf die Kundschaft warten, kann sich auf Instagram darüber informieren. Neben Standardsorten setzt das Team auch auf kreative Varianten wie Whisky oder Madagskar Vanille mit Pekannuss-Toffee. „Das ist meine persönliche Lieblingssorte“, schwärmt Berdan Dölek.

Eine Besonderheit im „Floris“: Etwa ein Drittel der angebotenen Sorten ist vegan. Zudem erweitern hausgemachte Waffeln mit Früchten und süßen Toppings oder Bagels das Sortiment. „Gerade junge Leute probieren gerne etwas Neues“, sagt Dölek und verweist auf Getränke wie „Iced Matcha“. Doch noch laufe das erweiterte Angebot langsam an, da die Menschen erst von den Neuerungen erfahren müssten.

Dass die Eissaison gerade erst begonnen hat, spürt man in allen Frankenthaler Eisdielen. Wenn der Frühling richtig Fahrt aufnimmt, dürften die Warteschlangen vor den Theken länger und die Auswahl an Sorten noch kreativer werden.