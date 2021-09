Unter dem Titel „Flora, Freiheit, Fantasie“ findet am Sonntag, 5. September, 18 Uhr, wieder eine „Soirée im Hof“ des Anwesens Heßheimer Straße 38 in Frankenthal statt.

Initiatoren, Veranstalter und Akteure einer „guten Stunde Kultur im Freien“, wie es in der Ankündigung heißt, sind die Kulturschaffenden Melanie Gaug und Semira B. Karg. Zu den Themen Wachsen und Werden sowie Freiheit der Entfaltung wird die Schauspielerin und Theaterpädagogin Gaug literarische Texte, Gedichte und Märchen vortragen. Dazu kündigt die Tänzerin und Tanzpädagogin Karg „authentische und kreative Tänze zwischen Orient und Südsee“ mit eigener Choreografie an.

Die angekündigte Soirée im mediterranen Hof in der Heßheimer Straße in Frankenthal ist bereits die fünfte. Weitere sind am 31. Oktober zum Thema Halloween und am 5. Dezember als Weihnachtssoirée geplant, teilen die Veranstalterinnen mit.

Entstanden ist die seit September 2020 angebotene Reihe laut Veranstalterinnen aus der Überzeugung heraus, dass Kunst mehr sei als Freizeit und Unterhaltung, sondern ein „Grundnahrungsmittel für Seele und Geist“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Snacks und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Aufgrund begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung erwünscht unter Telefon 0157 34494775 oder per E-Mail an semira@semira-oriental.de. Für den Zutritt gilt die 3-G-Regel: getestet, genesen oder geimpft. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.