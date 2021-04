Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Sonntag auf die Software Sormas umgestellt. Sie wird bereits in anderen Ländern zur Überwachung von Infektionskrankheiten genutzt und ist ein spezielles Programm zur Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen während der Corona-Pandemie, heißt es von der Kreisverwaltung. Aufgrund der Umstellung funktioniere die Schnittstelle zur Übermittlung der Fallzahlen aus Sormas im Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis noch nicht, so dass gestern keine Fallzahlen gemeldet werden konnten. Der Softwarebetreiber arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis, dass am Montag keine Zahlen zum Infektionsgeschehen im Rhein-Pfalz-Kreis und in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer veröffentlicht werden. Die Zahlen sollen nachgeliefert werden.