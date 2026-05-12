Die Stadt Frankenthal errichtet in der Elsa-Brändström-Straße 22 neue Parkplätze, 18 davon auf einem Seitenstreifen. Wann können die Parkplätze genutzt werden?

Die Stadt Frankenthal baut in der Elsa-Brändström-Straße 22 neue Parkplätze. Damit sollen Besucher der Stadtklinik und des Ärztehauses künftig leichter einen Parkplatz finden. Bisher sind Stellplätze dort oft Mangelware. „Die Arbeiten schreiten derzeit gut voran“, teilt eine Sprecherin der Verwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ zum Stand der Bauarbeiten mit.

Der größte Teil der Parkplätze ist bereits eingezeichnet. Es handelt sich dabei um 18 Stellplätze, die auf einem zuvor unbefestigten Seitenstreifen entstanden sind. In der vergangenen Woche wurden die Markierungen aufgebracht. Noch sind die Parkplätze aber abgesperrt. „In den kommenden Wochen stehen noch weitere Arbeiten an, unter anderem die Beschilderung sowie ergänzende Maßnahmen im hinteren Bereich“, berichtet die Rathaus-Sprecherin.

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Vier Parkplätze in Haltebucht

Zusätzlich zu den 18 Parkplätzen auf dem Seitenstreifen sollen vier weitere im hinteren Teil der Bushaltebucht geschaffen werden. Die Haltebucht wurde seinerzeit beim Bau vergleichsweise groß angelegt, sodass dort noch Platz ist. Laut den Plänen, die im März im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität vorgestellt wurden, steckt die Stadt rund 45.000 Euro in die Errichtung der neuen Parkplätze. Hinzu kommen 8000 Euro für die Aufstellung von Parkautomaten. Nach Angaben der Stadt ist damit zu rechnen, dass die neuen Stellplätze noch vor dem 1. Juli fertiggestellt sind.

Parkplätze sind gebührenpflichtig

Wer dann dort parkt, muss Parkgebühren zahlen – so viel wie im Rest der Stadt (ausgenommen die Parkhäuser). Die Stadt hatte zuletzt mitgeteilt, dass die geplante Erhöhung der Parkgebühren zum 1. Juli greifen soll. Pro Stunde müssen dann 1,60 Euro gezahlt werden, in der Frankenthaler Innenstadt genauso wie auf den 22 neuen Parkplätzen in der Elsa-Brändström-Straße.

Ab dem 1. Juli kostet auch das Parken auf dem bereits bestehenden Parkplatz direkt an der Stadtklinik Geld. Bisher ist das Parken – anders als an vielen Krankenhäusern in der Region – noch umsonst. Geplant ist, dass das Parken für die ersten 30 Minuten frei ist, die Höhe der danach anfallenden Gebühren soll sich an den städtischen Tarifen orientieren. Die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft übernimmt die Bewirtschaftung dieses Parkplatzes, für die Elsa-Brändström-Straße ist die Stadt zuständig.