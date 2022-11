Seit Januar vergangenen Jahres war der Herd in der Küche aus, nun gibt es endlich Neuigkeiten: Die Vereinsgaststätte am Sportplatz in Großkarlbach hat eine neue Pächterin. Petruta Nicorescu, die so mancher Großkarlbacher vielleicht schon von ihrem Abholservice für Pizza und Pasta kennen, die sie zuvor im Dorf betrieben hatte. Nun wird sie beim Turn- und Sportverein (TuS) italienisch für Gäste vor Ort kochen. Die Eröffnung ihres Restaurants feiert Petruta Nicorescu am Samstag, 19. November, von 16 bis 21 Uhr mit einem Buffet. In Zukunft wird die Gaststätte immer mittwochs bis sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein. Neben der Bewirtung vor Ort sollen auch Speisen zum Abholen angeboten werden.