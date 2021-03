Nach einem halben Jahr Bauzeit ist vergangene Woche die neue Pforte 1 geöffnet, in der sich der neue Leitstand für den Werkschutz sowie das Drehtor für die KSB-Mitarbeiter an der Johann-Klein-Straße befindet. Der Pumpen- und Armaturenkonzern hat nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Euro in das Bauprojekt und in die Technik des Leitstands investiert. Dieser sei zur Unterstützung des Sicherheitspersonals modernisiert worden. Insbesondere gelte das für die Technik, mit der sich die Standorte Frankenthal, Halle und Pegnitz per Video überwachen lassen. Auch ein Lagezentrum sei eingerichtet worden. Im zweiten Quartal werden nach Darstellung des Unternehmens auch Arbeiten am Berufsbildungszentrum an der Johann-Klein-Straße sowie der neue Wareneingang 2 auf dem Werksgelände selbst fertiggestellt. Für beide Maßnahmen investiere KSB rund acht Millionen Euro. Die Umbauarbeiten sind Teil des Standortkonzepts, für das weitere Projekte in Planung seien.