Mit einer neuen Konzertreihe in der Friedenskirche wollen Organist Felix Hell und seine Frau, die Pianistin Eun Hae Kim, klassische Musik auf persönliche und zugängliche Weise nach Frankenthal bringen. Zum Auftakt am Freitag, 13. September, wird Hell selbst an der Orgel sitzen.

„EinKlang in der Mozartstraße“ lautet der Titel der neuen Konzertreihe. Gemeinsam mit der Friedenskirchengemeinde haben Eun Hae Kim und Felix Hell Konzerte ins Leben gerufen, die über das traditionelle Konzertformat hinausgehen und ein intensives, persönliches Musikerlebnis bieten sollen. Der Name „EinKlang“ stehe für Harmonie, Einheit und Zusammengehörigkeit, schreiben die beiden Musiker in der Ankündigung. Für die besondere Konzertreihe haben wir uns bewusst für eine kleinere, intime Atmosphäre entschieden,“ erklärt Felix Hell. „Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem die Grenzen zwischen Künstler und Publikum verschwimmen und die Musik auf eine besonders persönliche Weise erlebt werden kann“, fügt Eun Hae Kim hinzu. In der Friedenskirche, die bekannt für ihre einladende Atmosphäre und exzellente Akustik für Kammermusik ist, wird das Publikum den Musikern so nah sein, dass die Musik beinahe greifbar wird.

Die Konzertreihe plant, drei Konzerte pro Jahr mit einem abwechslungsreichen und speziell für den Raum kuratierten Programm anzubieten – von klassischen Solo- und Kammermusikdarbietungen bis hin zu kunstübergreifenden Aufführungen, die klassische Musik auf unerwartete Weise kombinieren.

Die Konzertreihe soll laut den beiden Musikern kostenfrei sein. Um Spenden für die Anschaffung eines neuen Flügels wird jedoch gebeten. Denn um das Potenzial des Raums auszunutzen, benötige die Kirche ein geeignetes Klavier.

Termin

Auftakt der Konzertreihe „EinKlang in der Mozartstraße“ ist am Freitag, 13. September, 19 Uhr, in der Frankenthaler Friedenskirche mit einem Orgelkonzert von Felix Hell. Das zweite Konzert mit Eun Hae Kim am Klavier findet am 8. Dezember, 17 Uhr, statt. Sitzplatzreservierung per E-Mail an einklang@evkirchepfalz.de