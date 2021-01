In der Friedenskirche kann wegen Arbeiten an der Heizungsanlage am Sonntag, 24. Januar, kein Gottesdienst stattfinden. Das hat Pfarrer Martin Henninger mitgeteilt. Die Gasheizung für Kirche und Gemeindehaus wird ausgebaut und ersetzt.

„Die in die Jahre gekommene 1987 eingebaute Heizung hatte immer wieder Ausfälle, die nur durch geschicktes Basteln behoben werden konnten“, so Henninger. „Außerdem entsprach die alte Heizung in keinster Weise mehr heutigen Energiestandards. So sind wir sehr dankbar, dass wir diese ,historische’ Heizung durch eine effiziente Gasbrennwertheizung mit einem Anteil an erneuerbarer Energie, genauer: einem Luft-Wärme-Tauscher, ersetzen können.“ Den Kostenaufwand beziffert der Pfarrer auf 38.000 Euro. Finanziert werde das Projekt aus Kirchensteuermitteln der Gemeinde, aus einem Zuschuss der Landeskirche für Renovierungen und aus einem Zuschuss des Bundes für energetische Modernisierungen, sagte Henninger. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche abgeschlossen werden, sodass am Sonntag, 31. Januar, wieder ein Gottesdienst in der Friedenskirche stattfinden kann.