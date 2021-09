Seit Mittwoch befindet sich am Lambsheimer Rewe-Markt in der Landmundstraße eine Schnellladestation für Elektroautos. Die Stadtwerke Grünstadt und die Pfalzwerke haben sie installiert. Ihren Angaben zufolge ermöglicht der sogenannte Hypercharger das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen – einmal mit bis zu 150 Kilowatt Gleichstrom und an der anderen Säule mit elf Kilowatt Wechselstrom. Die Ladestationen würden zu 100 Prozent mit Ökostrom der Stadtwerke betrieben und seien roamingfähig. Das heißt, sie könnten mit allen gängigen Zugangssystemen der Ladetarifanbieter benutzt werden.