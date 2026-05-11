Die Abteilung Migration (Ausländerbehörde) der Stadtverwaltung hat neue Telefonnummern bekommen. Wie die Stadt mitteilt, ist die bisherige Durchwahl 696 ab 11. Mai durch die neue Durchwahl 757 ersetzt worden. Sie ist seitdem ausnahmslos über diese Nummer erreichbar. Technische und organisatorische Änderungen sorgten dafür, dass Anliegen schneller und passgenauer bearbeitet werden könnten, so die Stadt weiter. Die telefonischen Sprechzeiten blieben von dieser Änderung unberührt.

Info

Mehr Informationen zum Bereich Migration sind unter www.frankenthal.de/migrationintegration zu finden.