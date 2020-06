Die Deutsche Post hat nach eigenen Angaben eine neue Packstation in Frankenthal in der Wormser Straße 97 beim Lidl-Markt in Betrieb genommen. Kunden können über die neue Station mit 122 Fächern jetzt sieben Tage die Woche und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden.

Den weiteren Ausbau seines Packstation-Netzes begründet das Unternehmen mit dem stark wachsenden Paketaufkommen. Packstationen hätten sich „insbesondere auch in der derzeitigen Corona-Krise als eine besonders beliebte und sichere Form des kontaktlosen Empfangs und Versendens von Paketen erwiesen“, zitiert die Post dazu Hartmut Pursch, bei DHL zuständig für die Packstationsregion West. Seit März hätten sich „überproportional viele Neukunden für die Packstation registriert“. Das seit 2003 aufgebaute Netz der Packstationen soll bis Anfang 2021 auf rund 7000 bundesweit erweitert werden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist im Netz unter www.dhl.de/packstation möglich.