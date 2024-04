Zum Tag des Baumes pflanzt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) am Donnerstag, 25. April, um 10 Uhr auf dem Hauptfriedhof ein neues Gewächs. Treffpunkt der Aktion, zu der nach Angaben der Stadtverwaltung interessierte Bürger eingeladen sind, ist an der Trauerhalle. In diesem Jahr halte ein Ginkgo-Baum Einzug. Grundlage der Entscheidung für diese Baumart sei das Nachpflanzungskonzept für den Hauptfriedhof. Bislang gibt es der Pressemitteilung zufolge auf dem Friedhof noch kein Exemplar. Die Baumart eigne sich besonders, weil sie frosthart, stadtklimafest und frei von Schädlingen sei. Die fächerartigen Blätter des aus Asien stammenden Gehölzes bekommen im Herbst eine goldgelbe Färbung. Die Lebensdauer eines Ginkgo-Baumes könne mehr als 1000 Jahre erreichen, schreibt die Stadt. Auf dem Hauptfriedhof müssten immer wieder absterbende Bäume gefällt werden. Um dessen Parkcharakter zu erhalten, sei ein Nachpflanzungskonzept erarbeitet und eine Spendenaktion initiiert worden. Wer die Neupflanzungen unterstützen möchte, kann das laut Stadt weiterhin tun. Spendenkonto: Sparkasse Rhein Haardt, IBAN: DE44 5465 1240 0005 3451 94, Verwendungszweck: Neue Bäume für den Hauptfriedhof. Mehr Informationen sind auch auf www.frankenthal.de/ewf zu finden.