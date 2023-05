Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Räumen des ehemaligen Irish Pub im Gebäude des Hauptbahnhofs haben sich Gamesch und Sevda Rwil einen Traum erfüllt. Als Quereinsteiger betreiben sie seit Kurzem das neu eröffnete Lokal „Akzent“. Am Wochenende legt ein DJ auf, hinter dem Tresen stehen Profis in Sachen Cocktail.

Der gebürtige Syrer und seine aus der Türkei stammende Frau leben beide in Frankenthal und wollen ihr Lokal nebenbei betreiben. Beide hatten bislang beruflich nichts mit Gastronomie