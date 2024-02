Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Tagespflege speziell für ältere Menschen mit Einschränkungen und erhöhtem Betreuungsbedarf hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Frankenthal in ihren Räumen in der Schmiedgasse 49 eine Einrichtung geschaffen, die bislang in der Region einmalig ist. Am 1. Februar wurde der Betrieb offiziell aufgenommen.

„Es ist super angelaufen“, erklärt Einrichtungsleiterin Yvonne Peters beim Besuch der RHEINPFALZ. Von den 16 zur Verfügung stehenden Plätzen seien aktuell elf belegt.