Auch 2022 gewährt die Zeitschrift „Frankenthal einst und jetzt“ wieder spannende Einblicke in die Stadtgeschichte. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um das Brauhaus und einen Zufallsfund aus dem Vereinsarchiv der TG, der zurück ins Revolutionsjahr 1848 führt.

Am Anfang steht ein Nachruf. Das Redaktionskollegium trauert um seinen langjährigen Schriftleiter, den Historiker Volker Christmann, und erinnert an dessen Forschungsarbeit, vor allem zur Geschichte des Augustiner-Chorherrenstifts Groß-Frankenthal und zur Lage der Stadt im 18. Jahrhundert. „Der breitgefächerte Inhalt des Hefts 2022 wäre sicher in seinem Sinne“, teilen die Stadt und der Altertumsverein als Herausgeber der jährlich erscheinenden Zeitschrift mit.

Das Redaktionskollegium von »Frankenthal einst und jetzt« erinnert in der neuen Ausgabe an seinen verstorbenen Schriftleiter, den Historiker Volker Christmann. Foto: Bolte

In seinem Beitrag „Bürgerwehr und Turnerstolz“ entführt Dieter König die Leser in die 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts, als sich die Regierungen der deutschen Kleinstaaten einer vor allem vom liberalen Bürgertum getragenen Oppositionsbewegung ausgesetzt sahen. Deren Forderung nach einem deutschen Nationalstaat mündete in zahlreiche politisch motivierte Vereinsgründungen. Nachdem sich König 2021 mit der Gründungsgeschichte der Turngemeinde (TG) befasst hat, präsentiert er nun einen kleinen Sensationsfund aus dem TG-Archiv: eine 2020 zufällig wiederentdeckte Bürgerwehrfahne aus dem Revolutionsjahr 1848, die der Verein inzwischen dem Erkenbert-Museum übergeben hat. König gelingt es, die Verbindungen nachzuzeichnen, die zwischen Turnerschaft und nationaler Bewegung bestanden.

Die TG hat die vor zwei Jahren entdeckte Bürgerwehrfahne inzwischen dem Erkenbert-Museum übergeben. Archivfoto: Dieter König

Stadtarchiv-Leiterin Dörte Kaufmann hat sich mit dem 1877 erschienenen Werk „Stadt und Festung Frankenthal während des dreissigjährigen Kriegs“ von Jacob Wille beschäftigt. Das Erstlingswerk des gebürtigen Frankenthalers und späteren Leiters der Universitätsbibliothek Heidelberg ordnet sie in den Kontext seines landesgeschichtlichen Gesamtwerks ein. Nebenbei erhalten die Leser Einblick in die von Wille beschriebenen Ereignisse im 17. Jahrhundert, als Frankenthal mehrfach von feindlichen Truppen belagert wurde.

Architekturhistorische Analyse

Karl-Heinz Kuhn richtet die Aufmerksamkeit auf das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus des 1858 geborenen Zementwaren-Unternehmers Konrad Huber in der Lambsheimer Straße 15. Er vergleicht die Darstellung des Gebäudes auf einer Werbegrafik von 1898 mit dem heutigen Zustand und liefert eine architekturhistorische Analyse. Fachbegriffe werden in einem Glossar erklärt. Sein Fazit: Das Haus hätte es verdient, in die Liste denkmalwürdiger Gebäude aufgenommen zu werden.

Felix Paul Maskow beschäftigt sich mit einer echten Institution, dem Frankenthaler Brauhaus. Sein reich bebilderter Beitrag beleuchtet die Unternehmensgeschichte von 1889 bis zur Fusion mit der Mannheimer Eichbaum-Brauerei im Jahr 1994 und zeichnet nach, wie stark der Bierabsatz vor allem in den Jahren zwischen 1914 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der gesamtdeutschen Entwicklung abhängig war.

Historische Bilderstrecke

An den nahezu vergessenen Frankenthaler Schriftsteller Paul Bertololy, dessen Todestag sich 2022 zum 50. Mal jährt, erinnert Charles Schlosser. Er verfolgt den Werdegang des Autors von der Jugendzeit bis zur Tätigkeit als Landarzt im elsässischen Lembach und beleuchtet dessen schriftstellerisches Werk. Dabei wird deutlich, wie sehr es von Bertololys Erfahrungen als Arzt geprägt ist und dass dies nicht nur für sein Hauptwerk „Im Angesicht des Menschen“ gilt.

Einen Blick in die Geschichte der Bahnhofstraße vermittelt die von Werner Schäfer zusammengestellte historische Bilderstrecke am Ende des Hefts. Abgerundet wird der Band unter anderem durch einen kleinen Einblick in die Arbeit des Stadtarchivs, das 2021 eine neue Archivsoftware angeschafft hat.

Noch Fragen?

Die 2022er-Ausgabe von „Frankenthal einst und jetzt“ ist für 5,50 Euro in der Buchhandlung Thalia am Rathausplatz und an den Infoschaltern im Rathaus erhältlich.