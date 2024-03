Freiwillige und Projekte zusammenbringen, Initiativen fördern und Menschen fürs Ehrenamt begeistern: Das hat sich Jennifer Speiger vorgenommen. Seit Februar ist sie Ehrenamtskoordinatorin im Frankenthaler Rathaus.

Als Ehrenamtskoordinatorin soll die junge Verwaltungsmitarbeiterin Ehrenamtsinitiativen unterstützen und fördern. Sie ist Anlaufstelle für ehrenamtlich Aktive, aber auch die Schnittstelle, um mögliche Interessenten an die passenden Projekte und Organisationen zu vermitteln, heißt es in einer Mitteilung. Die Pflege der Ehrenamtsdatenbank und die Bearbeitung von Anträgen für die Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz gehörten ebenfalls zu Speigers Aufgaben.

Ehrenamtliche engagieren sich bereits unter anderem bei der freiwilligen Feuerwehr, beim Katastrophenschutz, in Kirchen und Religionsgemeinschaften, im Stadtrat, in Jugendorganisationen und Einrichtungen der Alten- und Behindertenpflege, in karitativen Hilfswerken und Nachbarschaftsinitiativen sowie in vielen Vereinen. Das Ehrenamt leiste einen unverzichtbaren Beitrag zum Gemeinwohl, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) von der Pressestelle zitiert. „Aber es brechen immer mehr Mitglieder weg und bürokratische Hürden erschweren die Vereinsarbeit“, so seine Beobachtung. Die Ehrenamtskoordinatorin solle bürgerschaftliches Engagement noch sichtbarer machen und einen leichteren Zugang ermöglichen. Als zentrale, leicht zugängliche und moderne Informations- und Vermittlungsstelle soll eine Online-Ehrenamtsplattform aufgebaut werden. Geplant sind eine Vereinskonferenz am 4. April und die Beteiligung am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 21. September.

Kontakt

Eine Übersicht über ehrenamtliche Tätigkeitsfelder gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/ehrenamt. Jennifer Speiger ist per E-Mail an ehrenamt@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233 89 279 zu erreichen.