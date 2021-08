Fünf neue Marktbeschicker haben Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und Marktmeister Klaus Junski am Freitag bei einem Rundgang über den Frankenthaler Wochenmarkt begrüßt.

Je nach Saison sind auf dem Markt rund 40 Standbetreiber vertreten, die dienstags und freitags von 7 bis 14 Uhr ihre Waren anbieten. Unter der Kontrolle von Marktaufseher Johann Schmaltz wird an Markttagen bereits ab 5 Uhr aufgebaut.

Der Frankenthaler Wochenmarkt mit seinem vielfältigen Angebot sei beliebt bei den Einheimischen und ziehe auch viele Besucher aus dem Umland an, weiß Bürgermeister Bernd Knöppel. Dienstags und freitags unterscheidet sich das Sortiment etwas, weil nicht alle Beschicker an beiden Tagen vertreten sind und einige nur in vierzehntägigem Turnus kommen.

Originalität wichtig

Wichtig bei der Auswahl der Beschicker seien die Originalität des Angebots und die Attraktivität des Standes, betont Marktmeister Klaus Junski. Wegen seiner Branchenvielfalt und der Produktqualität sei der Frankenthaler Wochenmarkt weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt.

Vor der Dreifaltigkeitskirche steht Johannes Goyert aus Altleiningen mit seinem Team und verkauft Bioprodukte. An seinem Standplatz hat der Beschicker im Februar die Nachfolge des früheren Bioland-Anbieters „Blattlaus“ angetreten. Als Biovollsortimenter führt er neben Obst und Gemüse auch Wurstwaren, Käse und Milchprodukte sowie Brot und Backwaren. Ein gesteigertes Bewusstsein für Bioqualität und regional erzeugte Produkte sei zu beobachten, stellt er fest.

Italienische Feinkost und Spezialitäten bietet seit diesem Jahr Damiano Romanazzi aus Speyer an. Das Sortiment des gebürtigen Apuliers reicht von Pasta bis Prosecco und enthält neben frischen Antipasti, Büffelmozzarella und Brotsorten aus Maismehl auch einige Besonderheiten im Bereich Frischgemüse: So gibt es neben Gemüse aus Sizilien und Primasole-Mandarinen aus Sardinien unter anderem Carusello, runde Gurken in Melonenoptik, die – als Carpaccio mit Vinaigrette beträufelt - bereits die alten Römer schätzten. Ins Auge fallen auch an Auberginen erinnernde lila Löwenherz-Tomaten.

Backwaren im Wechsel

Jüngster Zugang unter den Frankenthaler Wochenmarktbeschickern ist Jochen Brendel aus Ludwigshafen, der seit August immer dienstags seine Backwaren anbietet. Dies im Wechsel mit einem Bäcker aus Pfalzfeld im Hunsrück, der freitags da ist.

Vor dem Café Mirou hat Carola Becker aus Hettenleidelheim erstmals im Januar ihren Obst- und Gemüsestand aufgebaut. Das Geschäft, berichtet sie, habe im Frühjahr durch Corona noch zugelegt und laufe weiterhin anhaltend gut. Nur in Sachen Maskendisziplin und Berührungsverbot der Frischwaren müsse sie bei ihren Kunden manchmal nachhaken.

Die Beschickerin schätzt in Frankenthal den ständigen Dialog mit der Marktorganisation; das sei anders als in mancher Nachbarkommune: „Frankenthal ist ein schöner Platz; wir Händler sind hier nicht nur geduldet, wir sind erwünscht“, sagt Becker.

Optisch integriert in den Randbereich des Marktes ist seit März der Filialhändler Blume 2000 an seinem neuen Standort in der Speyerer Straße. Den Standplatz gegenüber teilen sich zwei Teilnehmerinnen in vierzehntägigem Wechsel, die früher auf dem Bauernmarkt vertreten waren: Sonja Reuss aus Limburgerhof bietet Trockenfloristik, Dekoration und selbstgefertigte Kränze an. Blanche Franck aus Lothringen verkauft neben Galettes noch 13 weitere Sorten bretonisches Gebäck, das mit gesalzener Butter hergestellt wird.