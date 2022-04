In der Impfstelle der Stadt gelten ab Dienstag, 12. April, neue Öffnungszeiten. Wie die Verwaltung mitteilt, hat die Einrichtung in der Mörscher Straße 139 für alle Impfwilligen ab zwölf Jahren nun dienstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, 15. April, bleibt die Impfstelle geschlossen.

Boosterimpfung ab zwölf Jahren

Ein Familienimpftag für Kinder ab fünf Jahren wird jeweils am ersten Samstag im Monat angeboten. Eine Anmeldung ist grundsätzlich nicht erforderlich, unter Telefon 06233 89775 (montags bis freitags, 8.30 bis 12 Uhr) oder im Internet unter www.impftermin.rlp.de aber möglich. Boosterimpfungen werden auch für Zwölf- bis 17-Jährige angeboten. Risikogruppen wie Menschen ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeheimen und Menschen ab 16 Jahren mit einer Immunschwäche können drei Monate nach ihrer dritten die vierte Impfung bekommen.

Minderjährige bis 16 Jahre werden nur in Begleitung eines Elternteils geimpft, ab 16 genügt eine Einverständniserklärung. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Pass (bei Kindern und Jugendlichen Schülerausweis oder Geburtsurkunde), die Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – ein Impfpass. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.corona-frankenthal.de.