Wer in Lambsheim einen gefährlichen Hund hält, muss bald ein Vielfaches dessen zahlen, was ein „normaler“ Hund an Steuern kostet. Und das gilt nicht nur für bestimmte Rassen.

Derzeit sind in Lambsheim laut Verwaltung knapp 550 Hunde gemeldet. Die von den Besitzern an die Ortsgemeinde zu entrichtende Steuer bemisst sich danach, wie viele Hunde sie halten. Der Ersthund kostet pro Jahr 72 Euro, der zweite 84 und jeder weitere 96 Euro. Daran wird sich in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nichts ändern.

Für alle aber, die einen gefährlichen Hund halten, wird es ab dem nächsten Jahr spürbar teurer. Diese Kategorie gab es bislang in Lambsheim nicht bei der Erhebung der Hundesteuer.

Ein Hund, der zubeißt: Das wird teuer

600 Euro verlangt die Gemeinde künftig pro Jahr für jeden Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier. Diese Rassen sind in einem Landesgesetz als gefährlich eingestuft, was strenge Haltungsauflagen nach sich zieht, zum Beispiel den Sachkundenachweis.

Auch Hunde, die von einer dieser Rassen abstammen, fallen in die Kategorie gefährlich. Dieses Etikett bekommen darüber hinaus jetzt in Lambsheim Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, Wild hetzen oder reißen, Menschen schon aggressiv angesprungen haben oder angriffslustig sind.

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Mit dem Passus über gefährliche Hunde in ihrer Steuersatzung hat die Verwaltung jetzt das Recht, bei der Anmeldung eines Hundes dessen Rasse zu erfragen. In den anderen fünf Ortsgemeinden der VG Lambsheim-Heßheim werden noch keine Extra-Steuern auf sogenannte Kampfhunde erhoben, das geht aus einer Vergleichstabelle der Verwaltung hervor. In zahlreichen anderen Orten im Rhein-Pfalz-Kreis ist das dagegen schon Praxis. Bobenheim-Roxheim verlangt laut Tabelle kreisweit den höchsten Betrag: 720 Euro.

Die auf Empfehlung des Gemeinde- und Städtebunds erneuerte Lambsheimer Hundesteuersatzung erkennt nun aber auch Gründe für eine Steuerbefreiung an. Wer einen ausgebildeten Assistenz- oder Rettungshund hält oder als Jäger einen Schweißhund, muss nichts bezahlen. Von einem Jahr Steuerbefreiung profitieren alle, die nachweisen können, dass sie ihren Hund aus einem Tierheim geholt haben.