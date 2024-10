Peter Fruth hat es zum zweiten Mal geschafft, für die AfD einen Sitz im Stadtrat zu erringen. Vor fünf Jahren machte er schon unmittelbar nach der Wahl den Rückzieher. Für die neue Periode nahm er in der auf sieben Mitglieder angewachsenen Fraktion das Mandat an.

„Wir müssen Frankenthal wieder auf Vordermann bringen“, sagte der 79-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Als Beispiele nannte er die Instandsetzung der Straßen, eine Verbesserung der Infrastruktur und mehr Sauberkeit im Stadtgebiet. Auch das Thema Sicherheit werde bei ihm großgeschrieben. Neben der Stadtratsarbeit vertritt Fruth die Interessen der AfD im Ausschuss für Soziales und Gesundheit, im Ausschuss Stadtentwicklung, Klima und Mobilität sowie im Sportstättenbeirat.

Lange Jahre war er CDU-Mitglied, konnte sich aber mit den Zielen der Partei irgendwann nicht mehr identifizieren und kehrte ihr den Rücken. In der AfD, deren Programminhalte ihn überzeugt hätten, fand der Vater zweier erwachsener Kinder dann im Jahre 2017 seine politische Heimat.

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Peter Fruth in Frankenthal. Bei der Landmaschinenfirma Weismann machte er eine Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker und arbeitete anschießend nach eigenen Angaben als Geselle bei mehreren Firmen. Nachdem er 1968 seinen Meisterbrief im Kfz-Handwerk in der Tasche hatte, machte er sich selbstständig und führte in Beindersheim eine freie Reparaturwerkstatt. 1978 kam eine Mitsubishi-Vertretung hinzu. Vier Jahre später siedelte er mit dem Autohaus nach Frankenthal in die Industriestraße um. Den Betrieb gab er 1996 auf.

Fruth hat sich in früheren Zeiten auch ehrenamtlich engagiert. Rund 25 Jahre sei er Mitglied beim Technischen Hilfswerk und beim Deutschen Roten Kreuz gewesen, berichtete er.