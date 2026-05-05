Von einer großflächigen Störung im Netz des Telekommunikationsanbieters Vodafone Anfang der Woche waren auch Frankenthaler Kunden betroffen.

Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigte, liegen einige der registrierten 1050 Haushalte am nördlichen Ende der Achse Germersheim - Bad Dürkheim - Ludwigshafen/ Frankenthal. Am Montagabend seien 950 Kunden wieder an das Netz angeschlossen gewesen. Die Reparatur der restlichen Faserstränge für die verbliebenen 100 Kunden gestalte sich entlang von Bahngleisen jedoch schwieriger als erwartet.

Seit dem frühen Montagmorgen kann dieser Kreis weder auf Kabelfernsehen noch auf Breitbandinternet oder Telefon zurückgreifen. Ausgelöst wurde der Ausfall durch eine „Störung in einem sehr kleinen Teil des Glasfaserkabel- und Mobilfunknetzes“. Ursache dafür ist laut Vodafone ein Anbindungsfehler: Eine Zufuhrstrecke, über die Kunden an das Vodafone-Netz angeschlossen seien, sei vorübergehend weggefallen.

„Zur Behebung muss ein Kabelschaden beseitigt werden“, hieß es von Unternehmensseite weiter. Noch in der Nacht habe ein Dienstleister die schadhafte Stelle in der Nähe einer Bahnstrecke lokalisieren können. Die Reparaturarbeiten zögen sich wegen der kritischen geografischen Lage aber weiter hin, informierte der Sprecher am Dienstagmittag. Betroffene Kunden müssten sich weiter gedulden.