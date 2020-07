Nach einwöchiger Umbaupause hat der Netto-Discount-Markt in der Mörscher Straße 143 seine Türen am Dienstag wieder geöffnet. Über 5000 Artikel hat er nach Unternehmensangaben im Angebot, darunter „über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte“.

Während des Umbaus habe man eine „allgemeine Modernisierung des Innenraums der Filiale“ vorgenommen, teilte die Netto-Zentrale im bayerischen Maxhütte-Haidhof auf Nachfrage mit. In dem Frankenthaler Markt mit einer Verkaufsfläche von gut 510 Quadratmetern sei verstärkt auf „umweltschonende Technologien gesetzt“ worden, zum Beispiel durch den Einsatz von energiesparender LED-Beleuchtung. Zu den Kosten der Modernisierung wollte das Unternehmen nichts sagen.

Netto will seinen Kunden „die größte Auswahl aller Lebensmitteldiscounter“ bieten und legt nach eigener Aussage besonderen Wert auf Angebote regionaler Erzeuger. Neben Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse, Molkereiprodukten, Brot- und Backwaren gehören zum Sortiment auch Zeitschriften, frei verkäufliche Medizinprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel.

Spendenkampagne

Zu den über 400 Lebensmitteln, die es ökologisch zertifiziert gibt, gehören Obst, Käse und Wurst. Daneben wirbt Netto mit rund 280 Eigenmarkenprodukten, die wegen nachhaltiger Produktionsverfahren das „Panda-Logo“ der Naturschutzorganisation World Wildlife Fund (WWF) tragen.

Netto-Kunden können sich auch an einer Spendenkampagne beteiligen: Wer Rechnungsbeträge an der Kasse bis zum nächsten vollen Zehn-Cent-Betrag aufrundet oder sein Flaschenpfand spendet, kann damit – noch bis 26. September – die Initiative „Deutschland rundet auf“ unterstützen. Diese ihrerseits will nach eigenen Angaben das Programm Eltern-AG fördern, bei dem es um die Steigerung von Erziehungskompetenzen bei Eltern geht.