Nach einer Umbaupause wird der Netto-Verbrauchermarkt in Frankenthal in der Eisenbahnstraße 23 am Dienstag, 28. Juli, wieder geöffnet. Das hat die Zentrale der Marken-Discount-Kette im bayerischen Maxhütte-Heidhof angekündigt.

Bei der Modernisierung des Geschäfts mit einer Verkaufsfläche von 620 Quadratmetern habe man auf „umweltschonende Technologien gesetzt, zum Beispiel durch hocheffiziente Beleuchtungskonzepte“, teilte das Unternehmen mit. Die Kunden können ein frei zugängliches WLAN nutzen.

Netto nimmt für sich in Anspruch, mit über 5000 Artikeln „die größte Auswahl aller Lebensmitteldiscounter“ zu bieten: neben Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. Dazu gehören auch „über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte“.

Auch in diesem Geschäft können Kunden die Spendenbewegung „Deutschland rundet auf“ unterstützen, indem sie Rechnungsbeträge an der Kasse um bis zu 10 Cent aufrunden oder ihr Flaschenpfand per Knopfdruck zur Verfügung stellen. Der deutschlandweite Erlös der Aktion in den 4270 Filialen fließt nach Angaben von Netto bis zum 26. September an das bundesweite Familienprojekt „Eltern-AG“.