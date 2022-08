Die Netto-Filiale in der Elsa-Brändström-Straße 2 in Frankenthal wurde modernisiert. Das teilt das Unternehmen zur Wiedereröffnung in dieser Woche mit. Man habe den Discounter an das neuen Firmenkonzept angepasst, heißt es auf Nachfrage. Unter anderem solle so die Struktur für Kunden klarer nachvollziehbar sein. Über die Höhe der Investition macht der Konzern mit Sitz in Maxhütte-Haidhof bei Regensburg keine Angaben. In über 4280 Filialen beschäftigt Netto Marken-Discount nach eigener Darstellung rund 81.800 Mitarbeiter. Wie viele Angestellte in der Elsa-Brändström-Straße 2 arbeiten, dazu gibt es auf Rückfrage keine Informationen.

Die Filiale nahe der Stadtklinik Frankenthal wurde laut Unternehmen im Oktober 2006 eröffnet und 2013 zuletzt modernisiert. Auf einer Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern werden laut Mitteilung über 5000 Artikel, darunter etwa 300 Bioprodukte und 1000 Drogerieartikel, angeboten. Die Filiale hat 95 Parkplätze. Im Vorkassenbereich betreibt als Partner die Bäckerei Otto Schall eine Verkaufstheke.