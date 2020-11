Ein „sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen“ will die Stadtverwaltung Frankenthal nach eigener Aussage setzen: Blaue Fahnen, die für dieses Ziel stehen, sind nach ihren Angaben seit Mittwoch an 20 Gebäuden in der Stadt zu sehen.

Jeweils am 25. November wehen in vielen Städten anlässlich des Aktionstags „NEIN zu Gewalt an Frauen“ blaue Fahnen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Gleichstellungsbeauftragte Birgit Löwer hissten am Mittwoch am Rathaus eine Fahne mit der Aufschrift „Frei leben – ohne Gewalt“. Hier und vor 19 weiteren Frankenthaler Gebäuden sollen die Flaggen eine Woche lang als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu sehen sein.

Die Fahnenhissaktion wird unterstützt von der Gleichstellungsbeauftragten, dem Regionalen Runden Tisch „Häusliche Männergewalt gegen Frauen“ und dem Soroptimist International Club Frankenthal.

„Gewalt an Mädchen und Frauen zeigt sich in vielfältiger Weise“, erklärt die Verwaltung zum Hintergrund der Aktion. Die Bandbreite reiche von Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Stalking, Zwangsehen, sexueller Nötigung über Zwangsprostitution und Zuhälterei bis zu Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, Mord oder Totschlag. Mehr als 80 Prozent der von Gewalt Betroffenen seien Mädchen und Frauen aller sozialen Schichten und Altersgruppen.

Der 25. November ist der internationale Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“. Er geht zurück auf den Tod dreier Schwestern, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom Geheimdienst vergewaltigt, gefoltert und ermordet wurden. Der Gedenktag wurde 1999 ausgerufen. Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes setzt seit 2001 mit der Fahnenaktion „Frei leben – ohne Gewalt“ am 25. November ein Zeichen für ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und freies Leben von Mädchen und Frauen weltweit. Frankenthal beteiligt sich seit 2003 an diesen Aktionen.