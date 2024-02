„Frankenthal sagt Nein zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit“: Einstimmig hat der Stadtrat am Mittwoch eine Resolution mit diesem Titel verabschiedet. Die Initiative dazu war vom Beirat für Migration und Integration ausgegangen. Auf Antrag der FDP ergänzte der Rat den Text um die Ablehnung von Antisemitismus. Das Papier bezieht sich auf die Pläne von AfD-Mitgliedern und weiteren Rechtsextremen, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. Diese waren nach einem Geheimtreffen in Potsdam durch Berichte des Recherchenetzwerks Correctiv bekannt geworden. „Niedertracht, Hass und Gewalt sprechen aus vielen Äußerungen von AfD-Funktionären und ihren Sympathisanten“, heißt es in der Vorlage. Alle demokratischen Kräfte, alle Bürgerinnen und Bürger sind darin mit Verweis auf Artikel 3 des Grundgesetzes aufgerufen, gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradikalismus aufzustehen. „Nie wieder ist jetzt. Nie wieder muss heißen: Keine Faschisten an die Macht“, so der Appell, für den es im Plenum Beifall und breite Zustimmung gab.

Auch AfD-Fraktion stimmt zu

Für die Resolution stimmte auch die dreiköpfige AfD-Fraktion. Er verwahre sich dagegen, dass allein seine Partei mit den Plänen der sogenannten Remigration in Verbindung gebracht werde, sagte deren Vorsitzender Hartmut Trapp. Bei dem Treffen in Potsdam, das bundesweit zahlreiche Protestaktionen auslöste, seien unter anderem CDU-Mitglieder dabei gewesen. Diese hatten allerdings laut Correctiv bei der Veranstaltung – anders als AfD-Politiker – keine aktive Rolle. Sylvia Schaich (Linke) erinnerte mit Blick auf die Tagesordnung der Sitzung – in der es unter anderem um eine Bezahlkarte für Geflüchtete und einen von der AfD geforderten Zuzugsstopp für Geflüchtete ging – daran, dass es sich bei der Ablehnung von Diskriminierung nicht um ein Lippenbekenntnis handeln dürfe.