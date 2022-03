Der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) hat im vergangenen Jahr für Nebentätigkeiten und Ehrenämter Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in einer Gesamthöhe von 22.321 Euro erhalten. Das geht aus einer Informationsvorlage für den Stadtrat hervor. Vergütet werden dem Rathauschef unter anderem seine Zusatzjobs als Vorsteher des Gewässerzweckverbands Isenach-Eckbach (6600 Euro), seine Funktion in Sparkassen-Gremien (10.700 Euro) und für Ämter im Verband Region Rhein-Neckar (1840 Euro). In der Summe enthalten, aber von Hebich 2021 nicht bezogen: 2800 Euro für die Tätigkeit als Mitglied des Beirats Rheinland-Pfalz bei der Landesbank Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) kommt im selben Zeitraum auf rund 15.500 Euro.

Knöppel bei rund 8700 Euro

Frankenthals Nummer zwei, Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), hat zwei öffentliche Ehrenämter, für die Vergütungen in Höhe von etwa 8700 Euro fließen: Es handelt sich hierbei um die Tätigkeit als stellvertretender Vorsteher des Altlastenzweckverbands Tierische Nebenprodukte und des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte. Knöppels Pendant in der Ludwigshafener Stadtspitze, Cornelia Reifenberg (CDU), kommt auf 5900 Euro.

Leidig führt 126 Euro an Stadtkasse ab

Die Zusatzeinnahmen des Beigeordneten Bernd Leidig (SPD) nehmen sich der Verwaltungsvorlage zufolge sehr bescheiden aus: Die 126 Euro für die Jobs als Mitglied im Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Ludwigshafen wurden außerdem direkt an die Stadtkasse abgeführt.