Fünf Nester der Asiatischen Hornisse haben Aktive der Frankenthaler Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) inzwischen im Stadtgebiet ausgemacht. „Wir gehen davon aus, dass es noch weitere gibt“, sagt Nabu-Vorstandsmitglied Jörn Weiß. Einzelne Exemplare des nach Europa eingewanderten Insekts, das Imker bei weiterer Verbreitung als Gefahr für ihre Bienenvölker betrachten, hatte Weiß im Sommer an mehreren Stellen in Frankenthal, beispielsweise in Studernheim, entdeckt. Mit dem Einsatz von Peilsendern war Weiß auch einem Nest im Ludwigshafener Wohngebiet Melm auf die Spur gekommen. Dem Nabu-Vertreter zufolge dürften die meist in Baumkronen errichteten, kugelförmigen Gebilde derzeit leichter zu entdecken sein, weil der Laubfall den Blick auf sie freigebe. Das in Oggersheim entdeckte Nest hatte einen Durchmesser von 60 Zentimetern – und damit genug Platz für 1000 bis 2000 Hornissen. Die asiatische Variante – zu erkennen am schwarzen Kopf mit oranger Stirn und schwarzem Körper – steht auf der Liste invasiver Arten der Europäischen Union. Laut Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd soll ihre weitere Verbreitung verhindert werden. Schwerpunktmäßig waren die Insekten zwischen Worms und Ludwigshafen aufgetaucht. Wer Nester der Asiatischen Hornisse entdeckt, kann das, am besten mit Foto und genauen Angaben zum Fundort, per E-Mail an joern.weiss@nabu-ft.de oder per Handy unter 0176 86263537 melden.