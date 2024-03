Gemeinsame Ausflüge, Musizieren und kreativ sein: Mit ihrem Veranstaltungsangebot sehen sich die Naturfreunde Frankenthal auf dem richtigen Weg. Das zeige auch die Resonanz auf eine neue Kinderfreizeit.

Erstmals bietet der Verein in den Osterferien eine Kinderfreizeit für Teilnehmer von sechs bis zehn Jahren an. Diese sei in kürzester Zeit ausgebucht gewesen, berichtet die Vereinsvorsitzende Inge Fischer im Nachgang zur Mitgliederversammlung. Der Verein mit aktuell 399 Mitgliedern könne mit zahlreichen Aktivitäten punkten. Fischer nennt als regelmäßig wiederkehrende Angebote unter anderem Nordic Walking/Walking und Wandern (in drei Schwierigkeitsstufen), eine Fotogruppe, Line Dance, Singen, Spielen und das gemeinsame Musizieren in verschiedenen Formationen. Zusätzlich gebe es immer wieder neue Formate. Beispielhaft zählt Fischer Matineeveranstaltungen zu Themen wie „Vogel des Jahres“ sowie über eine Deutschlandumrundung mit dem Fahrrad.

Sonnenwende feiern die Naturfreunde abwechselnd in Frankenthal und Bobenheim-Roxheim. Dieses Jahr trifft der Verein sich am 22. Juni auf dem Naturfreunde-Gelände in Bobenheim-Roxheim. Schon jetzt werde fleißig für den Adventsbasar gebastelt. Der Erlös dieses Basars ging im Vorjahr an den Verein „Brotzeit“. Der Jahresplan und weitere Informationen zu Veranstaltungen werden auf der Homepage www.Naturfreunde-frankenthal.de veröffentlicht.