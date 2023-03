Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Frankenthaler Hockey-Nationalspielerin Sonja Zimmermann zieht es in die Niederlande: Ab der kommenden Saison läuft die 22-Jährige für den HC Bloemendaal auf. Im Nachbarland zwischen Tulpenfeldern und Nordseeküste will sie außerdem ihre Masterarbeit schreiben. Im Fokus steht aber der Sport und ein Ziel, das allerdings noch in weiter Ferne liegt.

Sonja Zimmermann ist viel unterwegs in diesen Tagen. Am Wochenende stand das erste Spiel der Viertelfinalserie beim Münchner SC an. Am Wochenende stehen dann zwei Pro-League-Spiele in Berlin