Die Niederlage im Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft hat Sonja Zimmermann verdaut. 1:5 unterlag die Nationalspielerin aus Frankenthal mit dem Mannheimer HC in Düsseldorf Gastgeber Düsseldorfer HC. Nach einer Woche Pause gilt es schon wieder, sich auf neue Ziele zu fokussieren. Und da steht in diesem Sommer ein besonderes Turnier an.

Unzufriedenheit klingt anders. Es gehe ihr ganz gut, sagt Sonja Zimmermann ein paar Tage nach der 1:5-Niederlage mit den Damen des Mannheimer HC im Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft. Platz