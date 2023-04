Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn man es sich derzeit schwer vorstellen kann: In ein paar Monaten sollen die Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Gute Aussichten auf Medaillen haben in der Regel die beiden Hockeyteams. Die Frankenthalerin Sonja Zimmermann hat berechtigte Hoffnungen, ein Ticket zu ergattern. In Mannheim stand vor Kurzem ein Formtest an.

Eine 1:4-Niederlage, ein 2:1-Sieg – das sind erst mal die nackten Zahlen der Formüberprüfung der deutschen Damen-Hockeynationalmannschaft. Doch die Spiele auf dem Kunstrasen unter der Traglufthalle