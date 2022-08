Ausgerechnet die erste Dienstfahrt mit ihrem neuen Verein, dem niederländischen Erstligisten HC Bloemendaal, führte die Frankenthaler Hockey-Nationalspielerin zurück in die Kurpfalz. Bei einem Testspiel auf die neue Saison traf sie auf die alten Kolleginnen vom Hockey-Bundesligisten Mannheimer HC. Dieses Mal hatten die Niederländerinnen nicht die Nase vorn.

Das Spiel war Teil eines Sommercups des Mannheimer HC, bei dem sowohl die Damen als auch die Herren zur Vorbereitung auf die im September beginnende Bundesligasaison gegen nationale und internationale Clubs antraten. Bei den Damen war neben Bloemendaal auch Rot-Weiß Köln mit von der Partie.

Die Hoofdklasse gilt als beste nationale Liga

Bei den Frauen des Mannheimer HC war das Duell gegen Bloemendaal deshalb reizvoll, weil Nationalspielerin Sonja Zimmermann gerade frisch die Teams gewechselt hat, nun in den Niederlanden am Ball ist. Das Ergebnis, es ist sicher Nebensache in diesem Vergleich gewesen. 0:5 verlor die Mannschaft aus Bloemendaal, das etwa 40 Kilometer vor den Toren von Amsterdam beheimatet ist. Hoofdklasse heißt in den Niederlanden die höchste Spielklasse, die als eine der besten, wenn nicht als die beste nationale Liga gilt.

In den ersten drei Viertel steckten die Gäste jeweils ein Gegentor ein, im letzten dann zwei. „Wir sind erst in Woche eins unserer Trainingsvorbereitungen. Die Mannheimer haben durchtrainiert. Das merkt man“, sagte Sonja Zimmermann nach der Partie auf der Anlage des Mannheimer HC. Doch so weit weg sah sie ihre neue Mannschaft leistungsmäßig dann auch nicht. Zumindest eine hochkarätige Chance hatte Zimmermann im Spiel, als eine Strafecke von ihr knapp am Kasten der Mannheimer vorbeistrich. „Offensiv hatten wir schon ganz gute Ansätze in unserem Spiel.“ Insgesamt sei allerdings noch zu wenig Struktur im Spiel von ihrer neuen Mannschaft zu sehen gewesen, analysierte Sonja Zimmermann.

„Bin superherzlich aufgenommen worden“

Doch für sie heißt es aufgrund der Teilnahme an der Feldhockey-Weltmeisterschaft nur kurzen Sommerpause erst einmal richtig ankommen in ihrem neuen Team. „Ich bin auf alle Fälle superherzlich von meinen Mitspielerinnen und dem Verein aufgenommen worden“, freut sich die Frankenthalerin. Viele helfende Hände hätten sie bei ihrem Umzug unterstützt.

Als ersten Eindruck konnte sie jedoch schon berichten, dass sie das Training in Holland deutlich anstrengender empfindet als das in Deutschland. „Donnerstags haben wir sogar eine Doppeleinheit.“

Insgesamt wolle sie sich ein bisschen was abschauen in den Niederlanden. Was macht die Nation im Hockey bei internationalen Turnieren so gut, dass sie fast immer auf den vorderen Plätzen landen, konstant Medaillen holen? „Das ist kein Zufall. Da steht Leistung dahinter“, ist sich Sonja Zimmermann sicher.

Einen Tag ruhig angehen lassen in Frankenthal

Mit ein wenig Abstand zum Feldhockey-WM-Turnier, das in den Niederlanden und Spanien ausgetragen wurde, ärgert sie sich nicht über den erreichten vierten Platz. „Da bleibt kein Frust zurück. Da haben wir eine super Leistung gezeigt“, konstatiert die Frankenthalerin. Sie habe gesehen, dass die deutsche Mannschaft mit der Weltspitze mithalten könne.

Sonja Zimmermann reiste nicht mit der Mannschaft von Bloemendaal zurück, sondern verbrachte noch einen Tag in Frankenthal. Da wollte sie es dann einmal ganz ruhig angehen lassen, sagte sie.